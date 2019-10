Bertolacci alla Sampdoria, è ufficiale: contratto fino al 2020

Il centrocampista arriva alla Sampdoria da svincolato: dopo gli anni con la maglia del Genoa, giocherà al Ferraris in blucerchiato.

Il calciomercato ufficiale si è concluso a inizio settembre, ma non per questo le trattative sono terminate. In attesa della finestra invernale, c'è ancora tempo per portare in squadra giocatori svincolati. Lo sa bene la , che ha ingaggiato Andrea Bertolacci.

Mancava solo l'ufficialità per vedere il centrocampista in maglia Sampdoria: questa è arrivata nella giornata odierna, dopo che l'ex era arrivato in città lunedì. Visite mediche svolte per Bertolacci e firma sul contratto annuale fino al 2020.

A confermare l'operazione la società blucerchiata sul proprio sito:

"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver tesserato il calciatore Andrea Bertolacci (nato a l’11 gennaio 1991). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2020".

Classe 1991, Bertolacci era rimasto svincolato dopo aver lasciato il Milan. In rossonero non ha mai brillato, al contrario della precedente esperienza a Genova: con la maglia del ha infatti fatto benissimo, conquistando anche la Nazionale.

Bertolacci ha fatto parte del Genoa dal 2012 al 2015, siglando 12 goal in 88 presenze, per poi tornare rossoblù nella stagione 2017/2018, da titolare indiscusso. Senza però trovare il feeling con la maglia del Grifone avuto nella prima esperienza in città.

Ora Bertolacci proverà a risollevare la Sampdoria dal baratro in cui è caduta nell'ultimo mese: esonerato Di Francesco, i blucerchiati aspettano il nuovo allenatore per capire con che modulo e tattica dovranno alzare la testa così da lasciare l'ultimo posto in classifica.