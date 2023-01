Berthold senza freni: "La situazione della Juve mi fa pena, in altri Paesi non giochi più"

L'ex Bayern Monaco e Campione del Mondo a Italia '90 si esprime sulla situazione dei bianconeri: "Altrove ti fanno partire dalla quinta divisione".

Il "caso plusvalenze", con la relativa penalizzazione di -15 in classifica inflitta alla Juventus, continua a far discutere i diversi protagonisti del calcio, anche a livello internazionale.

Il dibattito è acceso, com'è normale che sia, in attesa che si arrivi alla conclusione dell'iter processuale e che si abbia contezza, in via del tutto definitiva, della situazione dei bianconeri in Serie A.

Sull'argomento è intervenuto anche Thomas Berthold che, interpellato da "1 Football Club", non ha usato mezzi termini per commentare la vicenda.

"La situazione della Juve mi fa un po' pena: mi chiedo come sia possibile questo. In Germania o in Inghilterra non giochi più, ti buttano fuori dal campionato e ricominci dalla Quinta Divisione".

Parole durissime, quelle di Berthold, che ha proseguito facendo riferimento alla diversa gestione dei diritti TV tra l'Italia e gli altri Paesi europei.

"Lì ci sono le regole e comanda la Lega che gestisce diritti TV e marketing, con l'Italia è la differenza più grave. In Serie A i diritti sono gestiti male, in B ed in C non arriva niente".

Se ne discuterà ancora, anche perché l'iter processuale è in corso e in via di definizione, tra i ricorsi e le decisioni del caso.