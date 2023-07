Bernardeschi torna in Serie A? Il Bologna ci pensa

I rossoblu stanno valutando il suo profilo: dopo una stagione difficile a Toronto, l'ex Juventus può rientrare in Italia, ma c'è il nodo ingaggio.

Mentre il Bologna pensa al rinnovo di Thiago Motta, la società si sta muovendo sul mercato.

In questo senso ha avuto un paio di proposte: una che riguarda Aleksei Miranchuk, l'altra che implica invece un ritorno in Serie A.

Quello di Federico Bernardeschi, reduce da una stagione molto difficile al Toronto.

Quando lo scorso anno Insigne e Bernardeschi firmarono per il club di MLS, tante persone rimasero stupite dal fatto che due giocatori con ancora molto da dare avessero deciso di attraversare l'oceano per provare una nuova avventura che, col senno di poi, non è andata secondo i piani.

Al momento il Toronto non vince da 13 partite e, nonostante gli 11 goal in 34 presenze, Berna ha faticato ad ambientarsi e forse non lo ha ancora fatto del tutto.

Motivi che spingono il Bologna a valutare il profilo dell'ex Fiorentina e Juventus. Certo, l'ingaggio è alto: Bernardeschi al momento ha un ingaggio di 4 milioni all'anno. Troppi per il Bologna, che però potrebbe convincerlo concedendogli un ruolo da titolare, a discapito di Riccardo Orsolini, che non è stato portato in ritiro per un infortunio, ma che sembra uno dei giocatori nella lista dei cedibili.