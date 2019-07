Bernardeschi già esalta Sarri alla Juventus: "Atteggiamento diverso dall'anno scorso"

Un Federico Bernardeschi molto sicuro di sé quello che traspare dalle colonne di 'Tuttosport'. Impegnato con la nell'International Champions Cup, l'attaccante bianconero ha affrontato diversi temi, dall'arrivo di Maurizio Sarri ai progetti per la nuova stagione.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Un cambio di atteggiamento. Questo ciò che il nuovo allenatore ha portato secondo Bernardeschi, il quale ha deciso di spendere subito belle parole nei confronti di Sarri.

Parlando del suo ruolo in campo, l'ex ha annunciato come il progetto di Sarri sia quello di aiutarlo a specializzarsi.

"Il mister mi ha detto due o tre cose molto importanti che però spiegherà lui a tempo debito. Per adesso mi sta provando esterno destro. Per ora gioco lì. Magari in un futuro, se vorrà cambiarmi ruolo, magari lo dirà lui. Secondo me un calciatore moderno ad alti livelli deve anche adattarsi a un gioco e deve saper fare un po' tutto. L'anno scorso ho fatto… non lo so quanti ruoli, ma ne ho fatti tanti, e devo dre che è bello e stimolante ma quando vuoi magari dare una continuità di un certo tipo, allora è fondamentale specializzarsi. Nel corso di questa stagione vedremo in cosa mi specializzerò io".