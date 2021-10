Chiede di aspettare "un minuto", ma Bernardeschi lascia i suoi in 10 e l'Inter va in vantaggio

L'esterno bianconero, dolorante alla spalla al quarto d'ora, ha ritardato il cambio lasciando i suoi in dieci, subendo il vantaggio dell'Inter.

Piccola svolta al quarto d'ora di Inter-Juventus: uno dei protagonisti del match si fa male. In una contesa per un pallone in area tra Federico Bernardeschi e Matteo Darmian, l'esterno bianconero cade a terra dolorante. Facendo in un primo momento rumoreggiare lo stadio.

Nessun contatto sospetto, né un forte contrasto: il giocatore nello slancio si è fatto male alla spalla, chiedendo subito il cambio, con lo staff medico che lo ha raggiunto sul rettangolo verde.

Dopo le prime medicazioni, ha poi provato a continuare, dicendo alla panchina di aspettare, con ampi gesti.

"Un minuto, un minuto".

Massimiliano Allegri, che aveva fatto scaldare e vestire Rodrigo Bentancur, accetta la richiesta del giocatore, che però lascia i suoi in 10 contro gli uomini di Simone Inzaghi.

E' il quarto d'ora, come detto, e l'Inter si riversa in avanti, sfruttando anche la superiorità: tiro di Calhanoglu, tap-in di Dzeko e vantaggio dei padroni di casa.

Per Bernardeschi, che ha deciso di continuare e di far aspettare i suoi, non c'è nulla da fare: dopo il goal dell'Inter, al 18' Massimiliano Allegri lo ha sostituito con Rodrigo Bentancur, mettendo fine al suo incontro.

Un episodio importante, comunque, per la storia di questo "Derby d'Italia".