Sconfitti, ultimi e sostituiti: momento nero per Bernardeschi e Insigne a Toronto

Prosegue il momento di difficoltà dei due calciatori italiani in Canada. Stagione fin qui da dimenticare per il Toronto.

Una stagione iniziata male e che sta proseguendo anche peggio per il Toronto di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne.

Il club di MLS ha perso il derby canadese contro il Montreal per 2-0, restando all'ultimo posto in classifica del girone Eastern del campionato nordamericano.

Non va meglio allargando lo sguardo al Supporter Shield, campionato cumulativo delle due leghe che compongono la MLS, dove il Toronto è al 24esimo posto su 29 partecipanti. E rischia di cadere ancora più giù in caso di vittorie di Salt Lake e Austin.

In tutto questo i due calciatori italiani in rosa non riescono a dare il loro contributo in maniera significativa. Contro il Montreal entrambi sono stati sostituiti al minuto 81 e più in generale la loro stagione fin qui è al di sotto della media.

L'ex capitano del Napoli ha segnato un solo goal in 5 partite e ha patito una serie di infortuni che lo ha tenuto per diverso tempo inattivo. Un po' meglio l'ex juventino, con 3 goal in 11 apparizioni.

Ma in generale ci si aspetta molto di più da due calciatori di livello tecnico superiore rispetto alla MLS e con stipendi che superano il salary cap che contraddistingue la lega calcistica americana.

Chissà che lo Scudetto del Napoli per uno e le vicende bianconere per l'altro non abbiano contribuito a immalinconirli.