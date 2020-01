Berlusconi torna a comprare dalla Juve: Mota Carvalho per il suo Monza

Il Monza è vicino a chiudere un colpo importante: dalla Juventus arriverà Dany Mota Carvalho. Operazione da 4,5 milioni di euro.

Sta letteralmente dominando il Girone A di Serie C, visto che in venti partite è riuscito ad ottenere un vantaggio di 10 punti sul Potedera attualmente secondo e, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Il Monza è pronto a rafforzarsi ulteriormente nel corso della sessione invernale di calciomercato e per farlo ha deciso di bussare addirittura al portone di casa .

Come riportato dal Corriere della Sera infatti, il club brianzolo di Berlusconi e Galliani ha chiuso per l’arrivo di Dany Mota Carvalho. L’attaccante lusitano, che in questa stagione ha totalizzato 20 presenze condite da 7 goal con la Juventus Under 23, rappresenterà un innesto di assoluto valore per Cristian Brocchi, visto che tra l’altro si tratta di un giocatore che fa parte del giro dell’U21 del (per lui 5 presenze e 3 goal).

Il trasferimento sarà a titolo definitivo, il tutto per un’operazione da ben 4,5 milioni di euro.