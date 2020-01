Berisha saluta la Lazio e va al Fortuna Düsseldorf: affare da 5 milioni

La seconda cessione della Lazio, dopo quella di Durmisi, è realtà: Valon Berisha va al Fortuna Düsseldorf in prestito con diritto di riscatto.

Dopo la cessione di Durmisi al , ufficializzata già un mese prima dell'inizio del mercato invernale, la non si è più mossa. Né in entrata, né in uscita. Fino alle ultime ore, quando ha chiuso una seconda operazione: Valon Berisha saluta e va al Fortuna Düsseldorf.

L'operazione, chiusa nelle ultime ore, è diventata ufficiale. L'ha annunciata il club tedesco attraverso i propri profili social. La formula: prestito fino alla conclusione della stagione con diritto di riscatto, con la Lazio che potrà incassare 5 milioni di euro.

Fortuna Düsseldorf hat Mittelfeldspieler Valon Berisha verpflichtet. Der 26-Jährige kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom italienischen Traditionsverein @OfficialSSLazio. Beide Vereine haben sich auf eine Kaufoption geeinigt.#f95 | 🔴⚪️ | #Berisha pic.twitter.com/GowXJxZioR — Fortuna Düsseldorf (@f95) January 30, 2020

Approdato alla Lazio nell’estate del 2018 dopo un’importante esperienza in al , Berisha ha faticato ad imporsi in biancoceleste, anche per chiuso da una folta concorrenza.

Nel corso di questa stagione ha totalizzato solo tre presenze in campionato (30 i minuti complessivi giocati), alle quali vanno aggiunte altre quattro in ed una in Coppa .