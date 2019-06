Bergomi avvisa Conte: "L'Inter non è la Juventus, è una centrifuga"

Giuseppe Bergomi promuove l'arrivo di Conte con qualche avvertimento: "Renderà l'Inter più regolare ma non deve snaturarla".

E' stato la bandiera dell' per anni ma Giuseppe Bergomi non ha dubbi: l'arrivo di Antonio Conte , storico capitano della , sulla panchina nerazzurra è un'ottima notizia per la sua ex squadra.

Bergomi, intervistato dall'ANSA, però ha qualche avvertimento per il nuovo tecnico al quale spiega le differenze tra l'Inter e la Juventus.

" Antonio Conte deve sapere una cosa: l'Inter è diversa da tutte le squadre, non è la . L'Inter, per citare Trapattoni, è una centrifuga . Conte la renderà più regolare ma non deve snaturarla ".

Il passato bianconero invece secondo Bergomi non sarà un problema.

"E' un gran colpo e non ci trovo niente di strano . Io ho avuto Trapattoni. Erano trenta anni fa e il calcio è cambiato, adesso con i social si amplifica tutto, ma Conte è un grande professionista. Pirlo mi ha detto che si sarebbe buttato nel fuoco per lui. Conte porterà leadership, disciplina, allenamento. L'Inter deve elevare il proprio standard".

Infine Bergomi dice la sua anche sul calciomercato che probabilmente porterà alla cessione dell'ex capitano Icardi .