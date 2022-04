Berenguer 'on fire' in Liga: goal in mezza rovesciata in Athletic Bilbao-Elche

In Italia ce lo ricordiamo per tre stagioni non particolarmente esaltanti (a parte l'ultima, in cui mise a segno 6 reti) al Torino, ma ora il suo nome è tornato alla ribalta in Liga: Alejandro Berenguer continua ad offrire ottime prestazioni con la maglia dell'Athletic Bilbao, che nell'ottobre 2020 per lui sborsò 12 milioni di euro.

L'ex granata è l'autore della rete che ha sbloccato la sfida del massimo campionato spagnolo tra i baschi e l'Elche al 32': cross dalla sinistra di Berchiche, stoccata impressionante in mezza rovesciata di Berenguer e nulla da fare per il portiere avversario.

L'arbitro, che aveva inizialmente annullato il goal per una presunta posizione di fuorigioco di Berchiche, è poi tornato sui propri passi dando il via alla festa dei padroni di casa.

Buona la seconda per Berenguer, fermato in evidente offside qualche minuto prima dopo aver timbrato inutilmente il cartellino. Per lui si tratta del terzo sigillo in stagione, dopo quelli contro il Maiorca (in Liga) e il Real Madrid (decisivo per l'approdo alla semifinale di Coppa del Re).

Per onor di cronaca, Berenguer è stato sostituito al 75', undici minuti prima del 2-0 di Villalibre che ha reso vano il definitivo 2-1 di Josan nel recupero.