Berbatov sull'impatto di Cristiano Ronaldo: "Cavani non è contento, ha perso importanza"

L'ex attaccante del Manchester United ha parlato del momento in casa Red Devils: "Ronaldo non mi sorprende, ma Solskjaer deve essere onesto".

Prima la "cessione" del numero 7, poi l'esordio positivo di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United: è vero che un attaccante come lui non dovrebbe temere la concorrenza dei compagni di squadra, ma non è che sia stato un grandissimo inizio di stagione per Edinson Cavani.

L'uruguayano è attualmente fuori per infortunio, comunque di lieve entità, e fin qui ha disputato solo 37' in Premier League: considerando l'importanza nello scacchiere tattico di Ole Gunnar Solskjaer dimostrata nella passata stagione, poi, non è difficile ipotizzare il suo stato d'animo.

L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha complicato le cose: è dello stesso avviso un ex Manchester United, Dimitar Berbatov, che ai microfoni di Betfair ha fatto ill punto della situazione in casa Red Devils.

"Non sono sorpreso dall'impatto che ha avuto Cristiano Ronaldo e migliorerà ancora: lo hanno accolto alla grande e lui li ha ripagati con due bei gol. Adesso sarà interessante capire come Ole riuscirà a mantenere l'equilibrio all'interno dello spogliatoio".

Per Berbatov il nodo da sciogliere è quello relativo allo stesso Cavani, che chiaramente parte un gradino sotto rispetto a Ronaldo, in termini di gerarchie.