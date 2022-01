Berardi out in Coppa Italia: è appena guarito dal Covid-19

Domenico Berardi non figura nell'elenco dei convocati del Sassuolo per la sfida di Coppa Italia col Cagliari: il capitano neroverde non sarà presente al 'Mapei Stadium' e sul motivo si è discusso a lungo.

Per lui si temeva una positività al Covid-19 che però, in realtà, c'è già stata: era proprio il classe 1994 il protagonista del caso annunciato dal club emiliano l'11 gennaio.

La squalifica scontata in campionato contro il Verona ha dunque mascherato la positività di Berardi, 'spoilerata' dalla compagna Francesca Fantuzzi su Instagram.

"10 days... Il Covid è entrato anche in casa Berardi, fortunatamente io e Dome l’abbiamo passato in pochissimi giorni".

Parole che certificano l'avvenuta guarigione del capitano neroverde, risparmiato da Dionisi che avrà tenuto comunque conto di questa breve inattività forzata nelle sue scelte.