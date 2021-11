Berardi-Fiorentina, c'è l'offerta: 15 milioni al Sassuolo

Domenico Berardi via dal Sassuolo a gennaio? Se lo augura la Fiorentina, che ha individuato in lui il colpo per il mercato di gennaio.

Come fa sapere 'Sky', il club di Rocco Commisso ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro per convincere i neroverdi a lasciar partire il proprio capitano nella sessione invernale. Una proposta che però non sembra trovare riscontri favorevoli al momento, visto che il Sassuolo per privarsi di Berardi vorrebbe una cifra maggiore dei 15 milioni messi sul piatto dalla Fiorentina.

Le difficoltà per arrivare all'attaccante calabrese - per il quale, nell'offerta, è stata fissata una deadline a metà settimana - portano la Viola a cautelarsi. In caso di fumata nera, infatti, i gigliati hanno in mano Jonathan Ikoné del Lille (esterno offensivo classe 1998): intesa già trovata col ragazzo e con la società francese, ma ruota tutto attorno all'affaire Berardi.