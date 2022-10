Benzema stecca in Real Madrid-Osasuna: rigore sbagliato e goal annullato

Prosegue l'incubo Sergio Herrera per Benzema: altro rigore sbagliato contro il portiere dell'Osasuna per il francese.

Anche ai grandi campioni possono capitare le serate storte, quelle in cui nulla o quasi funziona per il verso giusto: Karim Benzema ne sa qualcosa e, la sua delusione, è lo specchio del sentimento provato dal popolo del Real Madrid dopo l'1-1 interno contro l'Osasuna al 'Bernabeu'.

'Blancos' avanti grazie a Vinicius Junior nella parte finale del primo tempo, ripresi all'inizio della seconda frazione da un colpo di testa vincente di Kike Garcia: Benzema è rimasto a secco, divenendo suo malgrado protagonista in negativo nel finale dell'incontro.

Sui suoi piedi è capitata la grande chance di siglare il 2-1 che avrebbe permesso alla squadra di Ancelotti di ottenere la settima vittoria su altrettante partite di Liga disputate, e di riportarsi a +2 sul Barcellona in vetta: è stato proprio l'ex Lione a guadagnarsi il rigore per una spinta ai suoi danni di David Garcia, espulso dall'arbitro dopo l'on field review per aver interrotto una chiara occasione da rete senza aver tentato un intervento genuino.

Benzema si è presentato sul dischetto ma, a sorpresa, la sua conclusione ha scheggiato la parte alta della traversa, strappando un'esultanza al portiere avversario Sergio Herrera: proprio lui, lo scorso 20 aprile, parò due rigori in pochi minuti al transalpino che ormai lo considera - giustamente possiamo affermare - una sorta di incubo.

Ma la serata da dimenticare di Benzema non è finita qui: due minuti dopo l'errore dagli undici metri, ecco la rete annullata per posizione di fuorigioco in seguito ad un assist fortunoso di Rodrygo. La dimostrazione che anche i migliori possono incappare in 90 minuti sfortunati.