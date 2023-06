Benzema e il passaggio all'Al-Ittihad: "Ho scelto l'Arabia Saudita perché sono musulmano"

Karim Benzema ha lasciato il Real Madrid dopo quattordici stagioni spese con la 'camiseta blanca' per approdare sul palcoscenico della Saudi Pro League, ovvero la massima serie araba.

L'attaccante francese ha infatti firmato un contratto fino al 2026 con i campioni in carica dell'Al-Ittihad, club al quale si è quindi legato per i prossimi tre anni.

Sui canali ufficiali del club, il classe 1987 ha raccontato le motivazioni e le ambizioni che l'hanno spinto a sposare il progetto saudita.

La decisione di giocare in Arabia Saudita:

La mia famiglia era così felice quando ho detto loro di che ci saremmo trasferiti qui. l'Arabia Saudita è il posto migliore per noi. Voglio parlare la lingua araba fluentemente. La Mecca è molto vicina qui, il che è molto importante per una persona impegnata come me".