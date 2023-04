Benzema da urlo contro il Valladolid: tripletta in sette minuti

Prestazione da urlo dell'attaccante del Real Madrid contro il Valladolid: tre goal al Bernabeu tra il 29' e il 36' del primo tempo.

Show del Real Madrid al Bernabeu, ma soprattutto show di uno straripante Karim Benzema.

L'attaccante francese è stato il protagonista assoluto della prima frazione di gioco che i Blancos hanno letteralmente dominato contro il Valladolid.

Un monologo sfociato in un roboante 4-0 con ancora tutta la ripresa da giocare. Proprio così, perché il Real, davanti al proprio pubblico, non ha fatto sconti e in meno di un tempo ha di fatto ipotecato l'intera posta in palio.

Dopo il vantaggio targato Rodrygo, in goal al 22', è stato proprio il Pallone d'Oro 2022 a salire in cattedra prendendosi tutti i riflettori di giornata: il classe 1987, infatti, ha segnato tre goal nel giro di sette minuti.

Tutto vero, sì. Tre fiammate tra il 29' e il 36' per blindare a tripla mandata il discorso relativo ai tre punti: i primi due sigilli sono maturati su doppio assist di Vinicius, mentre il terzo goal personale dell'attaccante transalpino è stato propiziato dall'assistenza di Rodrygo.

Inevitabilmente aggiornate le statistiche di stagione per il numero 9 che tocca quota 22 goal in 30 gare stagionali, di cui 14 in 17 di Liga. Al 65', Carlo Ancelotti l'ha richiamato in panchina concedendogli la meritata standing ovation.

Al suo posto è entrato sul terreno di gioco Eden Hazard, capace di confezionare l'assist per il definitivo 6-0 di Lucas Vasquez, sigillo finale preceduto dalla rete di Asensio.