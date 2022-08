Anche Benteke in MLS: ai D.C United di Rooney fino al 2024

Biennale per il calciatore belga con il club di Washington, lascia la Premier League dopo dieci anni tra Liverpool, Palace e Aston Villa.

La MLS è decisa ad attirare su di sè tutti i riflettori, acquistando Campioni d'Europa, plurivincitori della Champions League, giovani di prospettiva, goleador, icone. Dopo Chiellini, Bale e Riqui Puig tra gli altri, un nuovo innesto in attacco: Christian Benteke.

Il bomber belga, che ha disputato le ultiime dieci stagioni in Premier League tra Liverpool, Aston Villa e Crystal Palace, ha infatti scelto il DC United per proseguire la sua carriera. Sarà allenato dall'ex avversario Wayne Rooney a Washington, la capitale degli Stati Uniti.

Messosi in mostra in patria con lo Standard Liegi, Benteke, classe 1990, fa parte della generazione d'oro del Belgio, risultando però chiuso da diversi altri colleghi d'attacco, tra cui Lukaku. Vista la grande scelta, è stato escluso dai Mondiali 2018, venendo però convocato spesso negli ultimi anni.

Attualmente il DC United è ultimo in classifica nella Eastern Conference, con il Toronto di Criscito, Insigne e Bernardeschi penultimo, ma con una gara in più rispetto ai colleghi americani. Rooney ha convinto Benteke a sposare il progetto per poter risalire, grazie alle sue reti.

Per Benteke, acquistato come Designated Player (ovvero oltre il tetto salariale imposto dalla Lega nord-americana), ha firmato un contratto biennale fino al 2024 con opzione fino al 2025. Insomma, una scelta di vita come tanti altri suoi colleghi. Dalla Premier alla MLS.