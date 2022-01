Bentancur e Kulusevski lasciano la Juventus: ufficiale la cessione al Tottenham

Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski lasciano la Juventus e passano al Tottenham. Cessione a titolo definitivo da 19 milioni più 6 di bonus per l'uruguagio, mentre lo svedese si trasferisce in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo (potenziale operazione complessiva da 45 milioni: 10 per la cessione temporanea e 35 per l'eventuale riscatto).

Questi i comunicati ufficiali diramati dal club bianconero con i dettagli delle operazioni, a cominciare da quello su Bentancur.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodrigo Bentancur Colmán a fronte di un corrispettivo di € 19 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 6 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale".

Per quanto riguarda Kulusevski, come detto, cessione al Tottenham in prestito.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2021/2022 e € 7 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. Inoltre, l’accordo prevede: • l’obbligo da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023; • la facoltà da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore, qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 35 milioni, pagabili in cinque esercizi".

Giornata movimentata per la Juventus che, alla voce acquisti, ha ufficializzato l'ingaggio di Denis Zakaria a titolo definitivo dal Borussia Moenchengladbach.