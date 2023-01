Bennacer rinnova con il Milan: è ufficiale, contratto fino al 2027

Il centrocampista algerino, in rossonero dall'estate del 2019, ha prolungato il proprio contratto con il club Campione d'Italia di altri tre anni.

Il primo tassello è stato posto. In attesa che si chiuda la telenovela relativa a Rafael Leão, Ismael Bennacer si è di nuovo legato a lungo termine al Milan. Mancava soltanto l'ufficialità e ora è arrivata: il centrocampista algerino ha rinnovato il contratto che lo legherà al club rossonero fino all'estate del 2027.

Bennacer, il cui precedente accordo con il Diavolo era valido fino al 30 giugno 2024, ha messo nero su bianco il prolungamento che lo legherà al club Campione d'Italia per ulteriori tre stagioni.

"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Ismaël Bennacer fino al 30 giugno 2027".

Un premio all'importanza sempre più centrale ricoperta nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, che all'ex empolese in coppia con Sandro Tonali non rinuncia mai, specialmente dopo l'addio di Franck Kessié in direzione Barcellona.

Le trattative per il rinnovo del contratto di Bennacer, che indossa la maglia del Milan dal 2019, erano in piedi da settimane. Qualche giorno fa giocatore e club hanno raggiunto un'intesa per il prolungamento e la firma è arrivata nel pomeriggio, come peraltro aveva anticipato Paolo Maldini mercoledì sera, a Mediaset, prima della partita di Coppa Italia poi persa contro il Torino.

"Questa è la settimana decisiva per il rinnovo di Bennacer - aveva detto il dirigente rossonero - penso che l'ufficialità arriverà entro 24-36 ore".

Nel nuovo contratto di Bennacer c'è una novità rispetto al precedente: è infatti presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che sarà valida a partire dal 2024, dunque tra un anno e mezzo.

In queste prime settimane stagionali, Bennacer ha collezionato 17 presenze in Serie A e altre 6 nei gironi di Champions League, mettendo a segno una rete: quella realizzata alla seconda giornata di campionato in casa dell'Atalanta. In attesa di fare lo stesso con Leão, il Milan ha capito di poter contare di lui anche per i prossimi anni.