Bennacer ko: infortunio al ginocchio per il centrocampista del Milan

L'algerino costretto al forfait dopo appena 18 minuti di gioco per un problema al ginocchio. Al suo posto Messias.

Non è stato certo un inizio fortunato per il Milan. Nell'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter i rossoneri sono andati sotto 2-0 dopo 11 minuti, ma le cattive notizie non sono finite.

La squadra di Pioli è stata costretta a salutare anticipatamente Ismail Bennacer, che ha riscontrato un infortunio al ginocchio.

L'algerino ha posizionato male la gamba sul terreno di gioco, fermandosi immediatamente e facendo cenno alla panchina del Milan.

Al suo posto è entrato in campo al 18esimo minuto Junior Messias. Ha rischiato di uscire anche Mike Maignan, anche lui alle prese con un problema al ginocchio.

Il portiere francese però, a differenza del compagno di squadra, è riuscito a rimettersi in piedi e proseguire l'incontro.