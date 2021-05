Bennacer rivela l'infortunio: "Mi sono operato al piede"

Ismaël Bennacer non potrà giocare con l'Algeria: "Ho subìto un intervento al piede dopo l'ultima gara di campionato".

Niente convocazione con l'Algeria per Ismaël Bennacer, protagonista col Milan che ha da poco riconquistato la qualificazione in Champions League dopo un digiuno durato sette anni.

Il centrocampista ex Empoli non figura tra i convocati del commissario tecnico Belmadi per le tre amichevoli contro Mauritania, Mali e Tunisia, in programma rispettivamente il 3, 6 e 11 giugno. A spiegare il motivo del forfait è stato lo stesso giocatore con un tweet.

Je ne pourrai pas faire partie du groupe suite à une intervention que j’ai subie au pied après le dernier match de championnat.



Force à vous pour les trois matchs @LesVerts 🇩🇿 #TeamDZ



On se revoit en août pour la nouvelle saison ⚽️🙏🏽 https://t.co/k1wpJ10fxF — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) May 29, 2021

"Non potrò far parte della squadra a causa di un intervento che ho subìto al piede dopo l'ultima gara di campionato. Forza a voi per queste tre partite. Ci vediamo ad agosto per la nuova stagione".

Bennacer ha giocato da titolare al 'Gewiss Stadium' contro l'Atalanta nel match che ha regalato il Milan il secondo posto finale alle spalle dell'Inter, venendo sostituito da Krunic al 61'. Per rivederlo all'opera dovremo attendere l'inizio della stagione 2021/2022.