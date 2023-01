Bennacer ammonito e squalificato: salta il Sassuolo, ci sarà con l'Inter

Ismael Bennacer ha rimediato un giallo per aver scagliato lontano il pallone e salterà la prossima partita. Ma nel derby sarà a disposizione.

Un solo calciatore diffidato aveva il Milan prima di presentarsi all'Olimpico contro la Lazio, nel posticipo finale dell'infinita diciannovesima giornata di Serie A: Ismael Bennacer. E, ironia della sorte, il primo ammonito della sfida è stato proprio lui.

Il bello - o il brutto, a seconda dei punti di vista - è che non si è trattato di un giallo normale. Nessun fallo tattico, nessun intervento per fermare un'azione pericolosa. No: l'ex empolese ha pagato un momento di evidente nervosismo.

Al 26' del primo tempo, con la Lazio già in vantaggio per 1-0 grazie alla rete fulminea di Milinkovic-Savic, Bennacer ha sbracciato su Zaccagni nei pressi del centrocampo e il direttore di gara, il brindisino Marco Di Bello, gli ha fischiato fallo. Senza estrarre alcun tipo di cartellino, però.

Lo ha fatto solo in un secondo momento, quando l'algerino ha scagliato il pallone lontano. Lì Di Bello non ha potuto chiudere un occhio, punendo Bennacer e, di conseguenza, portando all'inevitabile squalifica del centrocampista rossonero per la prossima partita.

Occhio dunque al calendario: domenica, a mezzogiorno e mezzo, il Milan sfiderà il Sassuolo. Ed è proprio questa la partita che salterà Bennacer. Di contro, il rossonero tornerà abile e arruolabile la domenica successiva, il 5 febbraio, in occasione del derby-rivincita contro l'Inter. Come dire che non tutti i mali vengono per nuocere.