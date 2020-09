Benevento in contatto col Parma: tentativo per Cornelius

Dopo Caprari e Lapadula i sanniti vogliono un'altra punta di spessore: contatti col Parma per parlare di Andreas Cornelius.

Uno dei club più attivi in questo primo scorcio della sessione estiva del calciomercato è sicuramente il : alla lista degli acquisti (già ufficiali) di Glik, Ionita, Foulon, Lapadula e Caprari, potrebbe presto aggiungersi un altro nome.

Il nome in questione è Andreas Cornelius, possente centravanti danese che con la maglia del ha vissuto una delle sue migliori stagioni in carriera segnando 12 goal nell'ultimo campionato.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Benevento ha avviato i contatti con i ducali per capire la fattibilità dell'operazione, se esistono spiragli per poter regalare a mister Filippo Inzaghi un nuovo elemento di spessore che consenta di non recitare il ruolo di semplice comparsa nella prossima .

In passato i sanniti avevano fatto un tentativo, sempre col Parma, per Gervinho, trovando la strada sbarrata. Per Cornelius, però, l'esito finale potrebbe essere diverso.