Il Benevento sogna Llorente: "Ci piace, sarebbe il top"

Pasquale Foggia, ds del Benevento, svela la pazza idea Fernando Llorente: "La carriera parla da sola, lo seguiamo".

In attesa di stappare lo champagne per il ritorno in , il pensa in grande. Lo fa sognando Fernando Llorente, che per ammissione del ds Pasquale è nei radar dei sanniti.

Foggia, intervenuto a 'Radio Kiss Kiss', contro ogni immaginazione svela l'interesse della squadra allenata da Filippo Inzaghi per l'attaccante poco impiegato al .

"Lo seguiamo, insieme ad altri giocatori. Se mi chiedete se mi piace, è ovvio che la risposta sia sì". Altre squadre "Due anni fa ha disputato la finale di , parlano da soli la carriera che ha fatto e il giocatore che è. Per noi rappresenterebbe il top".

Llorente, svincolatosi dal , è tornato in Serie A dopo l'esperienza alla tra il 2013 e il 2015, ma fin qui il bilancio in maglia azzurra è deludente: 24 presenze, spesso da subentrato, e 4 goal.