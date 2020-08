Il Benevento annuncia Foulon: ufficiale l'arrivo del terzino belga

La squadra di Inzaghi ha puntato sul giovane esterno sinistro per le prossime stagioni: contratto triennale con opzione per un quarto anno.

Cominciano gli acquisti ufficiali in , dopo la conclusione dell'annata 2019/2020 che ha visto la laurearsi Campione d' . A salire nella massima serie oltre a e , invece, il , che ha ufficializzato l'arrivo di Daam Foulon.

Nel pomeriggio di lunedì, infatti, la società campana ha confermato che il giocatore belga arriva al Benevento per l'annata 2020/2021 come rinforzo sulla fascia per mister Inzaghi. In attesa di colpi che facciano sognare la tifoseria, una possibile sorpresa giovane.

Il Benevento ha comunicato l'acquisto di Foulon così:

"Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito dal Waasland-Beveren ( ), a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Daam Foulon. Il classe ’99 ha sottoscritto con il club di via S. Colomba un contratto triennale fino al 30 giugno 2023, con opzione per il quarto anno".

Trattasi di un terzino sinistro che si è messo in mostra nel massimo campionato belga nelle ultime due stagioni: cresciuto nell' , ha cominciato ad attirare l'attenzione su di sè con la maglia del Waasland-Beveren, formazione dalla quale è statao acquistato.

Foulon approda nella corsia mancina del Benevento con l'intenzione di contendere al terzino titolare Letizia la maglia da titolare. Occhio però anche al giovane Rillo, che Inzaghi ha buttato nella mischia della Serie B nelle ultime giornate dello scorso torneo di Serie B.