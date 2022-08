Benevento, Caserta rischia già l'esonero: De Rossi idea concreta

La panchina di Caserta è in bilico: se contro il Genoa il Benevento dovesse ottenere un risultato negativo, salirebbe la candidatura di De Rossi.

La Serie B del Benevento è già in salita: la sconfitta all'esordio col Cosenza al 'Vigorito' non è piaciuta ai vertici sanniti, pronti a prendere una decisione drastica se contro il Genoa al 'Ferraris' dovesse palesarsi un altro risultato negativo.

La panchina di Fabio Caserta non è più salda come un tempo e una nuova pessima figura contribuirebbe a far saltare anche gli ultimi bulloni che la tengono ancorata al terreno di gioco: una situazione da monitorare attentamente, passibile di colpo di scena.

Come riferito da 'Sky Sport', l'idea più concreta per un'eventuale sostituzione porta a Daniele De Rossi, attualmente assistente tecnico all'interno dello staff del c.t. azzurro Roberto Mancini.

L'ex centrocampista e capitano della Roma è già stato accostato ad altri club di Serie B nelle scorse settimane (Palermo, Pisa e Cagliari), senza però che l'interesse iniziale si trasformasse in qualcosa di più serio.

Tutto, comunque, dipenderà dal risultato del match in programma sabato sera, che avrà uno spettatore interessato in più: Caserta in bilico, De Rossi in attesa.