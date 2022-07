Benedetto sbaglia due rigori: il Corinthians lo nomina membro della tifoseria

Protagonista in negativo dell'eliminazione del Boca dalla Libertadores, Dario Benedetto viene preso in giro sui social dal Corinthians: "Gracias".

L'impresa della notte è quella del Corinthians. Nonostante mezza rosa indisponibile causa infortuni e Covid, la formazione del portoghese Vitor Pereira ce l'ha fatta: ha pareggiato 0-0 contro il Boca Juniors alla Bombonera, ripetendo in tutto e per tutto il risultato dell'andata, e poi si è imposta ai calci di rigore, conquistando i quarti di finale di Copa Libertadores.

E poi c'è l'impresa al contrario: quella di Dario Benedetto, il massimo colpevole dell'eliminazione del Boca. L'ex attaccante del Marsiglia, e pure della Nazionale argentina, ha sbagliato due calci di rigore: uno durante i 90 minuti, sparato contro il palo, e l'altro nella serie finale, scarabocchiato in maniera orrenda tra le braccia della gente di casa.

Un doppio errore gravissimo, fatale, decisivo per l'esito finale del doppio confronto. E così, il Corinthians non ha perso l'occasione per prendere in giro Benedetto: sui propri profili social ha pubblicato l'immagine di una tessera di membro dei Gaviões da Fiel, la principale tifoseria organizzata della squadra, con la foto e il nome dell'attaccante. Chiaramente un fotomontaggio. La didascalia? Semplice: "Gracias".

Nessuna pietà, insomma, per il dramma sportivo vissuto da Benedetto: dopo l'esecuzione finale del centrale Gil, quella che ha spedito il Corinthians ai quarti di finale, l'attaccante del Boca si è lasciato andare a un pianto inconsolabile, cercando conforto negli abbracci e nelle parole dei compagni di squadra.

Ironia della sorte, Benedetto era già una specie di beniamino per il Corinthians e per la sua tifoseria, pur non avendoci mai giocato: nel 2018, ancora una volta con la maglia del Boca Juniors, aveva segnato tre reti tra andata e ritorno contro il Palmeiras nelle semifinali di Libertadores, eliminando il Verdão. Quattro anni più tardi, ahilui, è entrato definitivamente nei cuori della Fiel.