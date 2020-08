Benatia sul futuro: "A gennaio potrei tornare in Italia"

Medhi Benatia apre ad una nuova esperienza nel nostro campionato: "A gennaio scadrà il contratto con l'Al Duhail, potrei tornare".

Medhi Benatia di nuovo in ? L'ipotesi viene paventata dallo stesso difensore, oggi in forza ai qatarioti dell'Al Duhail e che non esclude di sposare ancora una volta il nostro campionato dopo averlo fatto con le maglie di , e .

Il centrale marocchino, in un'intervista a 'Sportweek', si esprime così sul proprio futuro.

"A gennaio scade il mio contratto con l’Al-Duhail, il club del dove sto giocando. Potrei rimanere qui, ma anche tornare in Europa. E, in questo caso, l’ sarebbe sempre la mia destinazione preferita".

Benatia parla anche del connazionale Hakimi, promesso sposo dell' .

"Già ora è tra i cinque esterni difensivi più forti in Europa, tra un paio d’anni sarà a contendersi il primo posto del podio con Alexander-Arnold del . Hakimi mi ha chiamato prima di firmare per l’Inter: gli ho detto che l’Italia era la scelta migliore che potesse fare. Di più: è una scelta perfetta perché lo farà crescere dal punto di vista tattico. Lo volevano tutti, e in testa, ma da voi potrà affinarsi e completarsi, soprattutto con un allenatore come Antonio Conte, preparato e vincente".

Chiusura sulla Roma, a cui il difensore consigliò Ziyech.