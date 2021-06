Benatia dice addio all'Al Duhail: lo annuncia il club del Qatar

Medhi Benatia non è più un giocatore dell'Al Duhail: l'ex giallorosso e bianconero non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza.

Due anni e mezzo dopo il suo arrivo, Medhi Benatia lascia l'Al Duhail. L'ex centrale di Udinese, Roma e Juventus ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza con il club qatariota e, dunque, è ora ufficialmente un calciatore svincolato. "La dirigenza del club - si legge sul sito ufficiale dell'Al Duhail - estende i propri ringraziamenti e il proprio apprezzamento a Medhi Benatia per il periodo trascorso con il club, durante il quale ha contribuito in maniera notevole alla conquista del campionato e della Coppa dell'Emiro. È stato un esempio di disciplina per tutto questo periodo, nel quale è riuscito a raggiungere alti livelli con la squadra, e la dirigenza del club augura successo al calciatore nel prosieguo della sua carriera professionistica". إدارة #الدحيل تشكر بن عطية ❤️



🔗 https://t.co/noiSzPEiZT pic.twitter.com/UTduqos34m — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) June 4, 2021 Benatia ha messo assieme 64 presenze e due reti con la maglia dell'Al Duhail, squadra nella quale ha condiviso lo spogliatoio con l'ex compagno alla Juventus Mario Mandzukic. Come ricordato dal club, ha conquistato la Qatar Stars League nel 2020. Già a gennaio si parlava di un possibile addio dell'ex giallorosso e bianconero all'Al Duhail: le trattative con il Parma sembravano procedere abbastanza spedite, prima di arrivare a un nulla di fatto. A 34 anni, compiuti lo scorso 17 aprile, Benatia è dunque alla ricerca di una nuova squadra. E la possibilità che torni a giocare in Europa da parametro zero sembra essere più forte che mai.