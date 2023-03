Benalouane finisce in questura: pugno ad un ultrà del Piacenza

Il difensore del Novara ha colpito con un pugno un ultrà del Piacenza, medicato con dieci punti di sutura sull'arcata sopraccigliare destra.

Disavventura per Yohan Benalouane nel post-partita di Piacenza-Novara, giocata ieri pomeriggio e terminata 1-1: il difensore del club piemontese è stato protagonista di un acceso diverbio con un ultrà avversario, colpito fisicamente.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', al termine dell'incontro l'ex Leicester si è diretto all'esterno del recinto dello stadio per recuperare alcuni oggetti personali dall'auto del compagno di squadra Galuppini: durante il percorso è stato avvicinato da un gruppo di tifosi piacentini, con cui è nato un alterco.

Benalouane ha colpito uno di loro con un pugno che ha reso necessario l'intervento della Croce Rossa: trasportato in ospedale, l'ultrà del Piacenza è stato medicato con una decina di punti di sutura sull'arcata sopraccigliare destra.

L'aggressione ha richiesto l' intervento delle forze dell'ordine che hanno accompagnato il calciatore in questura per ulteriori accertamenti: Benalouane è stato rilasciato soltanto in tarda serata. Nel frattempo, il pullman del Novara è rimasto bloccato fino alle 21 all'interno dello stadio da altri tifosi accorsi sul posto.