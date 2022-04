Continuano a volare stracci nella querelle tra Hatem Ben Arfa e Jocelyn Gourvennec, tecnico del Lille: l'origine dei dissidi è da ricercare nel post-partita della sfida col Bordeaux, quando l'ex attaccante del PSG (attualmente fuori rosa) aveva esternato tutte le proprie perplessità in merito ad uno schieramento ritenuto troppo difensivo, non consono al club campione di Francia in carica.

A condire il tutto anche una lite col compagno di squadra Tiago Djaló e l'apertura di un procedimento disciplinare che potrebbe sfociare nel licenziamento di Ben Arfa, sempre più vicino secondo quanto riportato da 'RMC Sport'.

La vicenda si è arricchita di un ulteriore capitolo grazie alle dichiarazioni rese in conferenza stampa da Gourvennec, notevolmente infastidito dal comportamento del suo giocatore.

"I problemi possono esserci ovunque. Poi possono esserci anche dei colpi contorti, ma ciò non vuol dire che qualcuno debba esserlo (contorto, ndr). Ognuno può fare ciò che vuole, ma ho sempre adottato una certa etica da quando faccio l'allenatore. L'etica e le relazioni umane sono molto importanti: ho iniziato a giocare a 16 anni, 15 giorni fa ho compiuto 50 anni. Durante tutto questo tempo non avevo mai assistito a qualcosa del genere. Non devo dare lezioni a nessuno".

La replica di Ben Arfa non si è fatta attendere: pensiero affidato ad una Instagram Story che mette nel mirino anche il presidente del club, Olivier Létang.

Hatem Ben Arfa répond à Gourvennec en le traitant de tordu. pic.twitter.com/9zK3bBg3FN — RMC Sport (@RMCsport) April 8, 2022

"Parli di contorti? Tu e il tuo presidente siete i più perversi. Il tuo problema è l'incompetenza. Non lottiamo per la salvezza".

Insomma, la rottura sembra ormai insanabile e l'epilogo della separazione inevitabile, dopo pochi mesi in cui Ben Arfa ha collezionato 9 presenze tra Ligue 1 e Champions League.