Bivio Belotti: ci sono Napoli, Milan e Roma sulle sue tracce

Andrea Belotti potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Piace al Napoli, ma anche a Milan e Roma.

Quella che attende Andrea Belotti potrebbe essere un’estate molto importante. Dopo cinque stagioni vissute al , nel corso delle quali si è imposto come uomo simbolo della squadra, l’attaccante granata potrebbe guardarsi attorno per dare, a 26 anni, un nuovo indirizzo alla sua carriera.

Come riportato da ‘La Stampa’, il Gallo potrebbe ritrovarsi ad un vero e proprio bivio che gli concede fondamentalmente due opzioni: restare in una realtà che già sente sua, o guardarsi attorno e ascoltare le proposte dei tanti club che sono sulle sue tracce.

Belotti piace a , , ed è finito anche nel mirino di e . I segnali che partono da Napoli, in particolare, parlano di un interesse sempre più insistente, complice anche la grande considerazione che Gattuso ha del giocatore.

Altre squadre

Il club partenopeo, la prossima estate potrebbe salutare sia Milik che Mertens e Belotti rappresenterebbe un innesto di lusso in attacco. Tra le opzioni c’è quella di portare avanti una trattativa che potrebbe prevedere un esborso tra i 25 ed i 30 milioni di euro, al quale andrebbe aggiunto anche il cartellino di Petagna.

Proprio Petagna, è da gennaio un giocatore del Napoli, anche se attualmente veste la maglia della in prestito. Al Torino preso arriverà Davide Vagnati, uomo mercato proprio del club estense che benissimo conosce l’attaccante e la cosa potrebbe rendere il discorso più fattibile.

Come detto, anche Milan e Roma pensano al Gallo. I rossoneri potrebbero puntare su di lui qualora Ibrahimovic dovesse salutare, i giallorossi potrebbero invece pensare al suo innesto qualora, in tempi di emergenza come questi, il contratto da 5 milioni a stagione di Dzeko dovesse diventare insostenibile.