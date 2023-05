Bellarabi lascerà il Bayer Leverkusen dopo 12 anni: addio a fine stagione

Il classe 1990 ha deciso di lasciare il club rossonero dopo dodici anni: "Voglio salutare con la vittoria dell'Europa League".

Il Bayer Leverkusen si appresta a salutare una delle sue colonne portanti, uno dei giocatori più amati dai tifosi nell'ultimo (e anche oltre) decennio: Karim Bellarabi terminerà la sua avventura in rossonero al termine della stagione in corso.

A darne l'annuncio è stato lo stesso club tedesco: per il classe 1990, 57 goal e 66 assist in 290 presenze ufficiali a partire dal 2011.

"E' stato un periodo davvero incredibile per me - ha dichiarato Bellarabi ai canali ufficiali del Bayer - Con questa squadra ho giocato partite fantastiche. Sono talmente affezionato a questa società che la decisione presa fa ancora molto male".

Bellarabi - che in stagione ha collezionato appena dieci presenze - è attualmente ai box per infortunio: la speranza è di lasciare con la conquista di un trofeo, dell'Europa League che vedrà il Bayer Leverkusen impegnato nel ritorno della semifinale contro la Roma.

"Mi limiterò a tenere le dita incrociate per vincere le ultime due partite di Bundesliga, battere la Roma giovedì e poi vincere la finale il 31 maggio a Budapest".

Bellarabi venne acquistato dodici anni fa dal Bayer e da allora - ad eccezione della stagione 2013/14 trascorsa in prestito all'Eintracht Braunschweig - ha sempre militato a Leverkusen. Dal 2004 al 2008 giocò in Italia nelle giovanili del Lecco.

Il futuro, intanto, è tutto da scrivere: al vaglio c'è anche l'ipotesi del ritiro, ma anche di un prosieguo che potrebbe portarlo lontano dalla Germania.