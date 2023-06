Il Torino mette le mani su Bellanova: c'è l'accordo con il Cagliari

Il Torino fa sul serio per il terzino ex Inter di proprietà del Cagliari: accordo formalizzato con il club sardo, manca quello con il giocatore.

Il Torino di Ivan Juric ha individuato in Raoul Bellanova un valido rinforzo per la corsia di destra.

Il calciatore classe 2000, attualmente impegnato negli Europei Under 21 con l'Italia di Nicolato, è tornato al Cagliari dopo l'anno in prestito all'Inter (22 presenze), che a fine stagione non ha pagato i 7 milioni previsti per il riscatto.

"L'Inter aveva l’opzione di riscatto del giocatore, quindi ci ha palesato l’impossibilità di poter esercitare il riscatto - le parole di Nereo Bonado, ds del club sardo, a Radio Sportiva lo scorso 16 giugno - Ci aggiorneremo nei prossimi giorni: il rapporto è solido fra le due squadre, non ci saranno problemi".

Nei piani dell'Inter, dunque, poteva anche esserci un Bellanova-bis, ma provando a strappare uno sconto al Cagliari in una nuova trattativa.

È in questo scenario che si è inserito con prepotenza il Torino, che ha agito con rapidità e decisione per trovare un accordo con il Cagliari che è già stato formalizzato.

Tutto fatto o quasi, dunque, come riporta Sky: Torino e Cagliari hanno raggiunto un accordo sulla base di 8 milioni di euro, cifra superiore di un milione rispetto al riscatto che era previsto per l'Inter.

Nel 3-4-2-1 di Juric, dunque, Bellanova andrebbe ad agire sulla corsia di destra come quarto di centrocampo. Per la fumata bianca, però, manca ancora l'ok del giocatore: trattative ancora in corso dunque sull'asse Cagliari-Torino.