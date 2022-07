Bellanova è dell'Inter: ufficiale l'acquisto dal Cagliari

L'esterno lascia il Cagliari per approdare all'Inter in prestito con diritto di riscatto: "Sono contentissimo, sono interista sin da piccolo".

Raoul Bellanova è un giocatore dell'Inter. Nessuna sospresa, per una trattativa di calciomercato dichiarata da tempo e per cui mancava solo la conferma da parte dei diretti interessati. Nuovo acquisto ufficiale per i nerazzurri, che si assicurano le prestazioni del giovane esterno.

Reduce da una grande stagionale personale a Cagliari, culminata però con la retrocessione in Serie B della compagine sarda, Bellanova è stato riscattato dalla società di Giulini, che inizialmente aveva prelevato il giocatore in prestito dal Bordeaux. Uno step necessario prima della cessione all'Inter.

Accordo in prestito oneroso per 3 milioni, con diritto di riscatto nei confronti dell'Inter. Bellanova sarà l'alternativa a Dumfries, ma soprattutto, in caso di riscatto, un giovane profilo italiano per il futuro: seguito da tempo, è stato ingaggiato dai meneghini per il 2022/2023.

"Sono contentissimo, sono interista sin da piccolo" ha detto Bellanova a margine della firma con l'Inter, con il riscatto eventuale fissato a 7 milioni di euro.

Bellanova ha militato nelle giovanili del Milan per 13 anni prima di spiccare il calcio verso il calcio professionistico: Atalanta, Bordeaux e l'intuizione Cagliari, con il quale ha brillato senza però evitare la retrocessione alla formazione isolana nella primavera del 2022.