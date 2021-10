Italia indigesta per il Belgio: l'ultima vittoria in gare ufficiali quasi 50 anni fa

La Golden Generation del Belgio non è ancora riuscita a battere l'Italia in una gara ufficiale. L'ultimo trionfo belga risale al 1972.

Malgrado il primo posto nel Ranking Uefa e l'ultimo decennio trascorso pressoché da favorito assoluto in tutte le competizioni disputate, il Belgio non è ancora riuscito a tradurre in un trofeo vinto sul campo tutto il proprio potenziale tecnico. Il miglior risultato ottenuto dalla nazionale guidata da Roberto Martinez è il terzo posto dei Mondiali di Russia 2018. E molto spesso è stata proprio l'Italia a rovinare i piani dei 'Diavoli Rossi'.

Con il successo nella finalina per il terzo posto in Nations League, gli 'Azzurri' si confermano bestia nera per il Belgio. Gli ultimi cinque confronti diretti tra le due nazionali in gare ufficiali si sono conclusi con quattro vittorie italiane e un pareggio.

Prima della Nations League Italia e Belgio si sono affrontate nei quarti di finale di Euro 2020 a Monaco, partita terminata 2-1 in favore della nazionale di Roberto Mancini. E cinque anni prima, sempre agli Europei 2016, gli Azzurri e i Diavoli Rossi si sono scontrati nella prima gara del girone e anche in quel caso a trionfare fu l'Italia che si impose per 2-0.

Stesso risultato anche a Euro 2000, quando il Belgio padrone di casa dell'edizione insieme all'Olanda venne sconfitto dalla nazionale di Dino Zoff. Decisivi in quel caso furono i gol di Francesco Totti e Stefano Fiore. L'unico pareggio per di più a reti inviolate risale agli Europei 1980.

Per trovare l'ultima (e unica) vittoria del Belgio contro l'Italia dobbiamo tornare alle Qualificazioni per gli Europei del 1972. Nella fase a eliminazione diretta successiva ai gironi, la nazionale belga dopo aver strappato un pareggio per 0-0 in Italia si impose per 2-1 allo stadio Emile Verse di Bruxelles grazie alle reti di Wilfried Van Moer e Paul Van Himst.

L'unico confronto tra Italia e Belgio ai Mondiali risale invece al 1954. In Svizzera, paese ospitante della manifestazione, gli Azzurri vinsero per 4-1 nella seconda gara del girone eliminatorio. Quella fu tra l'altro l'unica partita vinta in quell'edizione dall'Italia.