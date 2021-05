Il Bayern spinge per Wijnaldum: contatti già avviati tra le parti

Il Bayern ha messo Georginio Wijnaldum nel suo mirino: potrebbe arrivare dal Liverpool a parametro zero.

E’ considerato uno dei centrocampisti più forti dell’interno panorama calcistico europeo e il contratto che lo lega al Liverpool scadrà il prossimo 30 giugno.

Non è un caso quindi che Georginio Wijnaldum sia uno dei giocatori più ambiti in assoluto e che il suo nome sia stato accostato nelle ultime settimane a quello di diversi club europei.

Per lui si è parlato anche di interessamenti da parte di PSG e soprattutto Barcellona ed ora, nella lunga lista di pretendenti, si sarebbe aggiunto anche il Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da Sport1 infatti, sono già stati avviati i primi contatti tra il club tedesco e l’entourage del centrocampista del Liverpool.

Wijnaldum non solo avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Bundesliga, ma al momento le sue preferenze sarebbero proprio per il Bayern che quindi sarebbe balzato in pole superando la folta concorrenza.

Il prossimo allenatore della compagine bavarese, Julian Nagelsmann, sarebbe un grande estimatore del giocatore olandese e la cosa potrebbe spingere il suo club a fare un importante sforzo economico. Se infatti Wijnaldum può essere prelevato a parametro zero, è altrettanto vero che il suo ingaggio sarebbe molto elevato.

Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, il centrocampista olandese lascerebbe l’Inghilterra dopo sei stagioni, una delle quali vissuta con la maglia del Newcastle.

Con il Liverpool ha vinto un campionato, una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club.