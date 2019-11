Il Bayern non molla Sané: Coman possibile pedina di scambio

Kingsley Coman può lasciare il Bayern per il Manchester City: l'ex esterno bianconero potrebbe rientrare nell'operazione Sané.

Sfruttando la pausa per gli impegni delle nazionali, qualcosa si muove già sul fronte calciomercato. In ma anche in , dove il può concretizzare un'operazione di grosso calibro sia in entrata che in uscita: Leroy Sané per Kingsley Coman.

Un possibile scambio, per gennaio o al massimo per la prossima sessione estiva, rivelato da 'Sky Sports UK e imperniato sul noto desiderio del di contare su Sané. Un'operazione prossima alla conclusione qualche mese fa e poi saltata a causa del grave infortunio al ginocchio rimediato dal mancino del Manchester City.

Il Bayern non ha mai nascosto di pensare ancora a Sané, visto come una priorità in Baviera e considerato tutt'altro che incedibile da Guardiola. Il quale starebbe pensando proprio a Coman come possibile pedina di scambio.

Lo stesso Coman, durante la gara vinta in rimonta contro la Moldavia, ha rimediato un guaio muscolare che gli impedirà di essere in campo domani sera contro l'Albania. Un infortunio che, in ogni caso, non è paragonabile a quello che ancora sta tenendo Sané lontano dai campi.