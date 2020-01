Colpo Bayern Monaco: ufficiale l'arrivo di Nübel dal 2020/21

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'acquisto di Alexander Nübel, portiere prelevato dallo Schalke 04: sbarco in Baviera previsto per l'estate.

Da ormai sette stagioni in è d'attualità il dominio del , solito ad accaparrarsi anche i migliori giocatori della sottraendoli alla concorrenza: l'ultimo caso è quello di Alexander Nübel, portiere in forza allo 04.

I bavaresi hanno annunciato la notizia nell'aria da tempo: è ufficiale il passaggio del classe 1996 ai campioni tedeschi in carica, ma l'effettivo arrivo avverrà soltanto in estate ai nastri di partenza della stagione 2020/21.

ℹ️ #FCBayern have signed Alexander Nübel for the 2020/21 season. pic.twitter.com/JeqJ8jA86q — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 4, 2020

Trasferimento a titolo gratuito per il Bayern che ha sfruttato il mancato rinnovo del portiere, in scadenza a giugno. Per lui un contratto della durata di cinque anni.

Uno scatto decisivo per superare le concorrenti interessate a Nübel, considerato l'erede di Manuel Neuer che come lui è esploso allo Schalke 04, biglietto da visita importante che ne certifica l'assoluta qualità tra i pali della porta.

Nübel vanta 17 presenze con la Germania Under 21 e un secondo posto agli ultimi Europei di categoria alle spalle della . Al Bayern potrà apprendere i trucchi del mestiere dal suo idolo, prima del passaggio di consegne che nei prossimi anni sarà inevitabile.