Bayern Monaco, ufficiale l'addio di James Rodriguez

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l'addio di James Rodriguez: il colombiano lascia la Germania dopo due anni dal suo arrivo, torna al Real Madrid.

Karl-Heinz Rummenigge lo aveva anticipato nella giornata di ieri e ora è arrivata anche l'ufficialità: James Rodriguez lascia il . Il club bavarese ha infatti salutato il colombiano attraverso un messaggio pubblicato sui social, ringraziando il giocatore per quanto fatto durante i suoi due anni in ,

Conquistate 2 , 1 DFB-Pokal e 2 Supercoppe di Germania, James Rodriguez lascia dunque il dopo 24 mesi di prestito, rientrando così al . Resta ora da vedere se il suo futuro sarà ancora nelle fila dei blancos o se il colombiano deciderà di salutare subito la compagnia di Zidane per affrontare una nuova sfida altrove.

Alla finestra restano sia la Juventus che il Napoli, squadre accostate con forza al giocatore negli ultimi giorni per diversi motivi. A James ritroverebbe infatti l'ex compagno e amico Cristiano Ronaldo mentre ad aspettarlo in azzurro ci sarebbe il suo ex allenatore Carlo Ancelotti.