Juventus o Napoli, James Rodriguez risponde così: "Napoli o Torino? Preferisco Medellin"

Scelto di lasciare il Bayern Monaco, James Rodriguez ha risposto con una battuta a una domanda sul suo futuro: "Napoli o Torino? Preferisco Medellin".

Deciso a salutare il , come già annunciato da Karl-Heinz Rummenigge, James Rodriguez si prepara a essere ora uno dei nomi più caldi in chiave mercato. Una sua permanenza al non è infatti scontata, visto l'interesse di diversi club che potrebbero offrirgli un ruolo da protagonista.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

In c'è chi lo dà già per certo al Napoli, in si parla invece di una telefonata fatta dal suo vecchio compagno di squadra Cristiano Ronaldo per convincerlo a raggiungerlo alla Juventus. e , città che negli ultimi anni si sono contese il trono del calcio italiano e che ora potrebbero sfidarsi anche in chiave mercato.

A creare ancora maggiore incertezza ci ha pensato poi lo stesso giocatore. Attualmente impegnato con la Nazionale della , James Rodriguez ha infatti risposto con una battuta alla domanda di una giornalista che gli chiedeva se preferisse appunto Napoli o Torino, riferendosi ovviamente al suo futuro.

"Quale mi piace di più tra Napoli e Torino? Non lo so, Medellin, probabilmente Medellin".

EN VIVO | 🤔¿Nápoles o Turín?



🤣James lo tiene claro pic.twitter.com/mf2wJTSUvX — AS Colombia (@AS_Colombia) June 4, 2019

Una battuta accompagnata da un sorriso, con il giocatore che ha poi lasciato l'area interviste insieme al resto dei compagni. Solo le prossime settimane potranno dunque dare ulteriori indizi circa quale potrà essere il futuro dell'asso colombiano. Ad oggi ciò che è certo è che sarà lontano da Monaco di Baviera.