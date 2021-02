Bayern Monaco sconfitto dall'Eintracht: brilla Younes

Il Bayern Monaco, prossimo avversario della Lazio in Champions League, cade in casa dell'Eintracht Francoforte. Decisivo l'ex Napoli.

Negli stessi minuti in cui la Lazio batteva la Sampdoria, pur non senza soffrire, il Bayern Monaco cadeva sotto i colpi dell'Eintracht Francoforte.

La squadra di Flick, reduce dal trionfo nel Mondiale per Club e avversaria dei biancocelesti tra qualche giorno nell'andata degli ottavi di Champions League, è stata sconfitta per 2-1 frenando così la sua corsa in testa alla Bundesliga. Al Bayern, stavolta non è bastato il solito goal di Lewandowski.

Il tutto contro un Eintracht privo peraltro del suo uomo migliore, ovvero l'ex milanista André Silva che non è andato neppure in panchina a causa di un problema alla schiena, sostituito da Jovic.

Il grande protagonista della gara però è stata un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato: Amin Younes. Scaricato senza troppi complimenti dal Napoli, dove non ha mai trovato spazio, il fantasista tedesco è rinato in patria.

Suo il goal del momentaneo 2-0 contro il Bayern Monaco, firmato con un destro chirurgico sul secondo palo. La svolta per Younes è stata il passaggio al 3-4-2-1, in cui gioca solitamente proprio alle spalle di Andrè Silva libero di svariare e senza troppi compiti difensivi.

Bocciato senza appello da Sarri, Younes era arrivato al Napoli con l'ok di Ancelotti ma complice anche un grave infortunio al tendine d'Achille non ha mai avuto una vera occasione. Occasione che gli ha concesso l'Eintracht, dove Younes si è trasferito in prestito biennale con diritto di riscatto.

Dopo una serie di buone prestazioni oggi ecco il goal 'ammazza-Bayern'. Un goal che fa sperare la Lazio e forse fa mordere le mani ai tifosi del Napoli per quello che poteva essere ma non è stato.