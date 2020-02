Bayern Monaco su Ronaldo? Il presidente Hainer: "Per noi è troppo vecchio"

Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer commenta le voci di mercato su Cristiano Ronaldo: "Per noi è troppo vecchio".

Il mercato invernale è finito ormai da diversi giorni ma le voci continuano a circolare in vista della prossima estate. Il è stato accostato nelle ultime ore addirittura a Cristiano Ronaldo, ma il presidente Herbert Hainer ha smentito tutto.

Ai microfoni di 'TZ', il patron tedesco ha 'snobbato' il fuoriclasse portoghese a causa della carta d'identità:

"È naturale che in questo momento vengano fuori molti nomi sulla stampa, ma Ronaldo, per noi, è troppo vecchio".

Hainer spezza sul nascere i sogni dei tifosi bavaresi, confermando la linea della società nel seguire acquisti principalmente di prospettiva. Intanto in occasione dle suo 35esimo compleanno lo stesso Ronaldo aveva dichiarato di sentirsi almeno dieci anni in meno, ma a quanto pare il suo appeal sul mercato non è più quello di una volta.