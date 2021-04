Il Bayern Monaco ha scelto Nagelsmann: il Lipsia chiede 30 milioni di euro

Con l'addio di Flick, i campioni di Germania hanno scelto il tecnico classe 1987 per la panchina, che deve liberarsi dal contratto fino al 2023.

Il Bayern Monaco ha scelto Julian Nagelsmann. Dopo lo scossone dell'addio di Hansi Flick, che ha annunciato la sua volontà di lasciare il club sabato 17 al termine della vittoria contro il Wolfsburg, i campioni di Germania hanno fissato il loro obiettivo numero uno.

Secondo Goal il club bavarese ha messo nel mirino l'attuale tecnico del Lipsia, che ha un contratto con la squadra targata Red Bull fino al 2023. La sua volontà però sarebbe quella di lasciare per potersi accasare nella squadra che tiifava da bambino.

Nagelsmann, classe 1987, è uno degli allenatori più chiacchierati del panorama internazionale e c'è grande curiosità nel suo percorso. Per questo Lipsia non lo lascerà partire facilmente: avrebbe avanzato una richiesta di 30 milioni di euro per liberarlo dal vincolo contrattuale.

Dal suo esordio in Bundesliga con l'Hoffenheim nel 2016, a 28 anni, Nagelsmann si è proposto come un tecnico innovativo e di grande prospettiva. Non è ancora riuscito a vincere un trofeo: ci proverà nella DFB-Pokal con il Lipsia, dove è in semifinale.

Il suo futuro potrebbe essere targato Bayern: le parti starebbero spingendo per arrivare alla conclusione dell'affare entro la settimana.