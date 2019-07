Bayern Monaco-Milan 1-0: Goretzka piega i rossoneri

Un goal di Leon Goretzka nel recupero del primo tempo permette al Bayern Monaco di superare il Milan in International Champions Cup.

Buon ma non basta: a vincere il match di International Champions Cup è il con un goal di Leon Goretzka. Nota stonata per i rossoneri l'infortunio occorso a Theo Hernandez.

La prima occasione capita proprio al terzino francese: il suo mancino è disinnescato da un attento Neuer. Ci prova anche Daniel Maldini, figlio di Paolo: tentativo di poco alto sulla traversa.

Al tramonto della prima frazione si fa male Hernandez: problema alla caviglia (possibile distorsione) e uscita dal campo necessaria. Nel recupero arriva la rete che decide l'incontro: imbucata di Arp per Goretzka che supera Donnarumma.

La chance più ghiotta della ripresa è quella non sfruttata da Cutrone, lanciato inavvertitamente da Süle: Ulreich è bravo a dirgli di no. Il si vede annullare per due volte la rete del raddoppio, mentre il forcing milanista non dà i frutti sperati.

IL TABELLINO

BAYERN-MONACO-MILAN 1-0

Marcatori: 48' pt Goretzka

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer (46’ Ulreich); Kimmich (46’ Mihaljevic), Pavard, Süle, Davies; Goretzka, Tolisso (46’ Thiago Alcantara), Renato Sanches (59’ Singh); Müller (80’ Stiller), Arp, Coman (59’ Alaba). All. Kovac

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Strinic, Theo Hernández (44’ Conti); Borini (91’ Brescianini), Biglia, Calhanoglu; Maldini D. (59’ Cutrone); Castillejo (91’ Mionic); Piatek. All. Giampaolo

Arbitro: Allen Chapman ( )

Ammoniti: Calhanoglu (M)

Espulsi: nessuno