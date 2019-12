Il Bayern Monaco vuole un terzino destro: occhi in casa City, piace Cancelo

Joao Cancelo è entrato nel mirino del Bayern Monaco per gennaio. Il club tedesco cerca un terzino destro: interessa anche Henrichs, del Monaco.

Il va in cerca di un terzino destro sul mercato a gennaio. I piani del club campione di , secondo la 'Bild', sono quelli di inserire un esterno destro difensivo in grado di spingere molto sulla fascia, così da potersi permettere di gestire Joshua Kimmich come un centrocampista.

Secondo il quotidiano tedesco tra i nomi sul taccuino dell'amministratore delegato Rummenigge e del direttore sportivo Salihamidzic c'è anche quello di Joao Cancelo. L'ex terzino di e è finito al Manchester City in estate, dove ha collezionato 15 presenze, delle quali soltanto 6 in Premier League. La formula sarebbe quella del prestito.

Il portoghese è volato in alla corte di Guardiola per 65 milioni di euro ed è alla ricerca di continuità sia a livello di spazio che di rendimento. Contro l'Oxford in Coppa di Lega ha trovato il suo primo goal inglese, ma a gennaio la sua permanenza non sembra ancora certa. Nelle scorse ore il nome di Cancelo è stato accostato anche al , club da cui l'Inter lo ha prelevato.

Non soltanto Cancelo però. In Baviera si segue anche Benjamin Henrichs, terzino tedesco ex Leverkusen, dall'estate 2018 al Monaco. La richiesta sarebbe di 30 milioni. Il classe 1997 vorrebbe cambiare aria e guadagnare spazio e minuti per provare a lottare per un posto a , nonostante sia fuori dal giro.

Ciò che sembra certo è che il vuole rinforzare la fascia destra di difesa: con lo spostamento di Kimmich a centrocampo, voluto da Kovac e confermato da Flick, rimane solo Pavard come opzione, il quale però servirebbe anche al centro della difesa. Per far quadrare i conti, Rummenigge vuole regalare un terzino a Flick.