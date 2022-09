Bayern Monaco-Barcellona 2-0: Hernandez e Sané stendono i blaugrana

Dopo un primo tempo con qualche brivido provocato dall'ex Lewandowski, il Bayern cambia marcia nella ripresa: due goal in quattro minuti e Barça ko.

Due fiammate nella ripresa per scalare il primo solco, probabilmente già decisivo: dopo l'Inter, il Bayern Monaco batte anche il Barcellona e di fatto ipoteca la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Alla luce di un primo tempo che ha evidenziato piglio e personalità da parte dei blaugrana - vicini al goal in almeno tre frangenti con il grande ex Lewandowski - i bavaresi hanno cambiato un paio di marce nella ripresa colpendo due volte nel giro di quattro minuti.

La zuccata di Lucas Hernandez e lo splendido assolo di Sané hanno certificato l'ennesima prova di forza della truppa Nagelsmann che a fronte di qualche balbettio di troppo in patria, in Europa continua a mostrare i connotati della macchina perfetta.

Barcellona al tappeto, dunque, ma con non pochi rimpianti. Vuoi il killer instinct - per oggi - smarrito da Lewandowski, vuoi il clamoroso palo di Pedri a mezz'ora dal traguardo che avrebbe potuto riscrivere il copione.

LA FOTO | BAYERN MONACO-BARCELLONA, I GOAL | BAYERN MONACO-BARCELLONA, LA MOVIOLA | BAYERN MONACO-BARCELLONA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

LA FOTO

Getty

BAYERN MONACO-BARCELLONA, I GOAL

50' - BAYERN MONACO-BARCELLONA 1-0, HERNANDEZ | Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra calciato da Kimmich, Lucas Hernandez svetta a centro area e di testa infila ter Stegen.

54' - BAYERN MONACO-BARCELLONA 2-0, SANE' | Capolavoro di Sané che si incunea in area di rigore e trafigge ter Stegen in uscita con un tocco morbido.

BAYERN MONACO-BARCELLONA, LA MOVIOLA

Proteste blaugrana nel primo tempo per un presunto tocco di mani in area di Davies, giudicato però involontario dal direttore di gara. Episodio che non ha dunque necessitato della review al VAR.

BAYERN MONACO-BARCELLONA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

BAYERN MONACO-BARCELLONA 2-0

MARCATORI: 50' Hernandez, 54' Sané

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer 6; Pavard sv (21' Mazraoui 7), Upamecano 7, L. Hernandez 7, Davies 6.5; Kimmich 6.5, Sabitzer 6 (46' Goretzka 6.5); Müller 6, Sané 7 (80' Tel sv); Musiala 7.5 (80' Gravenberch sv), Mané 6 (69' Gnabry 6). All. Nagelsmann

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Kounde 5.5, Araujo 6, Christensen 6 (70' Eric Garcia 6), Marcos Alonso 5.5; Gavi 5.5 (61' De Jong 6), Busquets 6 (80' Kessiè sv), Pedri 6; Dembele 5.5 (80' Ansu Fati sv), Lewandowski 5.5, Raphinha 6 (61' Ferran Torres 6). All. Xavi

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Ammoniti: Sabitzer (BAY), Busquets (BAR), Kimmich (BAY)

Espulsi: -