Colpo del Bayern Monaco: accordo per Upamecano dal Lipsia

Il Bayern Monaco brucia la concorrenza e timbra l'accordo per Dayot Upamecano. Lo conferma anche Salihamidzic: "Siamo molto felici".

Si tratta di un vero e proprio colpaccio da parte del Bayern Monaco. Fresca della vittoria al Mondiale per Club, la squadra bavarese ha chiuso l'accordo con Dayot Upamecano, difensore dell'RB Lipsia e della nazionale francese.

Dopo che in giornata sia in Francia che in Germania si era diffusa la voce di tale accordo attraverso parecchie fonti, ci ha pensato il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, a confermare tutto ai microfoni della 'Bild'.

"Posso confermare l'accordo per Upamecano e ne siamo molto contenti. Abbiamo avuto discussioni positive, intense e professionali con Dayot e il suo agente Volker Struth per molti mesi. Abbiamo avuto una concorrenza molto dura, ma lo sapevamo. Upamecano è un giovane, 22 anni, le cui qualità sono già straordinariamente sviluppate. Sono sempre stato convinto che avessimo ottime chances. Gli abbiamo presentato la nostra visione della sua carriera all'FC Bayern. Durante la scorsa settimana a Doha ho parlato di nuovo con tutte le persone coinvolte. Alla fine di un lungo processo, il giocatore, la sua famiglia e il management si sono convinti che il Bayern fosse la miglior scelta".

Non sono ancora chiare le modalità e le cifre del trasferimento di Upamecano al Bayern. Si tratta di un acquist di notevole caratura, visto che il difensore francese è uno dei migliori al mondo per prospettiva futura, e non solo, visto che già da un paio d'anni brilla in Bundesliga e anche in Champions League.