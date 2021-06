Il Bayern cambia in porta, è ufficiale: Nübel al Monaco in prestito, torna Ulreich

Prestito biennale per l'ex portiere dello Schalke, che vola in Francia da Niko Kovac. Torna Ulreich, appena svincolatosi dall'Amburgo.

Dopo un solo anno, il Bayern Monaco torna alla ‘vecchia’ gerarchia di portieri. Manuel Neuer rimane il titolare indiscusso, anche forte di un rinnovo di contratto fino al 2023 firmato un anno fa. Il secondo invece non sarà più Alex Nübel, ma nuovamente Sven Ulreich come è già stato dal 2015 al 2020.

La doppia operazione è stata ufficializzata nella giornata di domenica 27 giugno. Il club campione di Germania ha ceduto in prestito biennale il classe 1996, che un anno fa era arrivato a parametro zero dallo Schalke 04, al Monaco.

Nübel troverà in Ligue 1 un altro ex Bayern in panchina come Niko Kovac e avrà un’opzione per tornare eventualmente a Monaco di Baviera già la prossima estate. In Francia si giocherà la maglia di titolare alla pari con la concorrenza e non avrà più solo il ruolo di ‘secondo’ come succede a chi sceglie di giocarsela con un’istituzione come Neuer. Solo 4 presenze per lui quest'anno.

“Alex voleva giocare più minuti e così lo abbiamo supportato nella decisione. La condizione fosse che potessimo assicurarci un altro buon numero 2. Il nostro allenatore dei portieri Toni Tapalovic ci ha consigliato di riprendere Sven. Nübel rientra nei nostri piani a lungo termine”, ha dichiarato il DS Hasan Salihamidzic al sito ufficiale del Bayern.

Ulreich torna il Bayern a parametro zero, dopo aver lasciato proprio un anno fa per unirsi all'Amburgo in seconda divisione. La sua stagione è stata contraddistinta da alti e bassi e chiusa seza riuscire a centrare la promozione in Bundesliga. Così l'ex Stoccarda torna a Monaco, dove ha già collezionato 70 presenze.