I vertici e i calciatori del club tedesco contro i giallorossi e Mourinho: "Triste che il loro modo di fare abbia portato al successo, è disgustoso".

Al termine di una partita molto conservativa e difensiva, la Roma è riuscita a strappare uno 0-0 in casa del Bayer Leverkusen.

Un risultato che dà accesso alla finale di Europa League ai giallorossi, costringendo i tedeschi a salutare la competizione a un passo dalla gara più importante.

In Germania però non sembrano aver preso molto bene l'eliminazione, soprattutto perché arrivata al termine di un doppio confronto nel quale a fare la differenza è stato soltanto il goal di Edoardo Bove all'Olimpico.

In particolare alla dirigenza e ai calciatori del Leverkusen non è andato giù il modo in cui la squadra di Mourinho ha interpretato la partita di ritorno.

Simon Rolfe, CEO del club tedesco, non ha usato mezzi termini per definire la gara disputata dalla Roma.

"È disgustoso che siano in finale. Dopo ogni tiro c’era un loro giocatore a terra gravemente infortunato. È triste che giocare in questo modo porti al successo. Credo che ogni nostro tifoso stia augurando buona fortuna al Siviglia".

Ma anche i calciatori non sono stati molto teneri nei confronti dei colleghi in maglia giallorossa e del loro allenatore.

Kerem Demirbay ha espresso il suo rammarico e ripreso i toni dell'amministratore delegato delle Aspirine.

“Un peccato che uno stile di gioco come questo possa essere premiato in una semifinale di così alto livello. Questo è amaro, molto amaro. Anche per il calcio. Ma dobbiamo congratularci con il nostro avversario. Ha raggiunto il suo obiettivo in modo disgustoso”.

A fargli eco anche il compagno di squadra Nadiem Amiri.

"Non meritavamo di essere eliminati da una squadra che non ha niente a che fare con il calcio. Mi chiedo come sia possibile, per come hanno giocato oggi e lo scorso settimana. Non è questo il calcio. Per una squadra del genere essere in finale è pazzesco”.